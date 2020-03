Coronavirus

S ställer in förstamajtågen

Socialdemokraterna ställer in alla förstamajtåg i landet, säger partisekreteraren Lena Rådström Baastad till Ekot .

– Det gäller även första maj-tågen i Kronobergs län. Första maj är arbetarrörelsens viktigaste dag. Vi ställer in tågen och de fysiska möten, men vi ställer inte in i firandet. Talen kommer vi istället ha via nätet och det kanske till och med gör att fler kan ta del av firandet, säger Monica Haider, ordförande för Socialdemokraterna i Kronoberg till Smålandsposten.