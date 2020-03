Växjö

Veckorevyn blockerad i Växjö kommun

Men Växjö kommuns filter stoppade henne från att komma in på Veckorevyns hemsida.

Hon är just nu på besök i hemstaden och satt under fredagen och försökte jobba på stadsbiblioteket i Växjö. Då upptäckte hon att Växjö kommuns filter blockerade Veckorevyns hemsida. Flera från Veckorevyn har under dagen kritiserat filtret på Twitter och det har skapat diskussioner.